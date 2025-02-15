Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP Kurultayı'nın iptali için dava açtı

CHP'den ihraç edilen başkan, kurultayın iptali için dava açtı
Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar! Üstündeki yazı skandal

Filistinlileri Davut yıldızlı tek tip kıyafetle serbest bıraktılar
Palandöken'de çığdan kurtulan kayakçı o anları paylaştı

Palandöken'de facia böyle başlamış! Tonlarca kar bir anda üstüne geldi
Gizem Güven'den skandal paylaşım! O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta düzenlenen narkotik operasyonunda, 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 7 bin 532 adet kullanımlık A-4 bonzai, 14 adet ecstasy ve bir miktar sentetik ecza ile metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

MİT, 90 yıllık raporu yayımladı! Atatürk ve 'İngiliz casus'
img

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz
img

O kadar insanın ölmesini bile umursamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte yol verme kavgası! Aracın önünü kesip tehditler savurdular

İşledikleri suçlara bakılırsa, sürücü ucuz kurtulmuş
Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi

İnanılmaz hata! Dev maçta ilk gol geldi
Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti

Gelen hesabı gören müşteri, adisyonu yırtıp mekanı terk etti
5 asırlık gelenek! Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı

Kapaklar yaza kadar açılmamak üzere kapatıldı
ABD Başkanı Trump: İsrail'in vereceği kararı her şekilde destekleyeceğiz

Takasın ardından Trump'tan kafaları karıştıran açıklama
Herkes kim olduğunu merak ediyor! 'Ağır misafirlerimiz var' deyip kurt sürüsünü evine aldı

"Ağır misafirlerimiz var" deyip kapıyı açtı, sonrası inanılmaz

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.