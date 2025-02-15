Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

Uşak'ta belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, 7 bin 532 adet kullanımlık A-4 bonzai, 14 adet ecstasy ve bir miktar sentetik ecza ile metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK