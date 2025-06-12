Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Uşak'ta düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alınırken 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uşak'ta 2 adrese düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivaslı ilçesinde ve merkezde 2 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramalarda 5 bin 800 kullanımlık A4 bonzai, 456 adet sentetik ecza, 470 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen bin 80 TL ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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