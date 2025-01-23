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Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 802 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 802 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi
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Uşak'ta narkotik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda toplamda 1 kilo 802 gram metamfetamin, 211 adet sentetik bonzai ve esrar ele geçirildi. 6 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta yapılan operasyonlarda 1 kilo 802 gram metamfetamin, 211 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 802 gram ele geçirilirken, otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan bir başka operasyonda ise 211 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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