Uşak'ta Narkotik Operasyonu: 1 Kilo 802 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Uşak'ta yapılan operasyonlarda 1 kilo 802 gram metamfetamin, 211 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo 802 gram ele geçirilirken, otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan bir başka operasyonda ise 211 adet kullanımlık A4 sentetik bonzai, bir miktar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK