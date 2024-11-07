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Uşak'ta Motosikletli Polis Ekibi Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Uşak'ta Motosikletli Polis Ekibi Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Uşak'ta motosikletli Yunus ekibinin otomobille çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu kritik.

Uşak'ta motosikletli Yunus ekibinin kavşakta bir otomobille çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne bağlı Çevreköy kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis memuru S.Ç. idaresindeki motosiklet, A.A. (41) yönetimindeki 45 FA 5656 plakalı otomobille Çevreköy kavşağında çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince polis memuru S.Ç. ile A.E, otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan oğlu A.S.A. (8) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş ve Uşak İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralılara ziyarette bulundu. İl Sağlık Müdürü Hasan Mollahüseyinoğlu'ndan bilgi alan Vali Aktaş yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Polis memuru S.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, diğer yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan motosikletli polis ekiplerinin 'dur' ihbarına uymayan bir aracı kovaladığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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