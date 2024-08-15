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Uşak'ta Motosiklet ve Tır Çarpışması: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta meydana gelen motosiklet ve tırın çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta motosiklet ve tırın çarpışmasıyla tırın altında kalan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'ndan Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yapan E.A. idaresindeki 33 ATC 853 plakalı tır, aynı istikametten merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 35 AY 5330 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün tırın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde tırın sağa dönüş yapmak istediği sırada motosiklet sürücüsünün düz gitmek isterken tırın sağ tarafından çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar yer alıyor.

Polis ekiplerince tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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