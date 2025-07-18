Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Uşak-Afyonkarahisar karayolunda meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti, yolcu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta direksiyon hakimiyetine kaybederek refüje çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu konumundaki kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak-Afyonkarahisar karayolu Halıyazı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alaatdin Aksoy (22) idaresindeki 03 AIB 126 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis be jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede sürücü Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yolcu konumunda bulunan U.K. (26) ise yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücü Aksoy'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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