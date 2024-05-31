Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Uşak'ta meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samet Mevlüt Erdoğan (19) idaresindeki plakasız motosiklet sürücüsü direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince motosiklet sürücüsü Erdoğan ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Samet Mevlüt Erdoğan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK