Uşak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü A.S. (52) direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta motosikletin şarampole devrilmesi sonucu, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Hatıplar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S. (52) idaresindeki 64 ADG 074 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek

Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.