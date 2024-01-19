Uşak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ta motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Ciğerdere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kazım Paşacı (78) idaresindeki 64 LB 231 plakalı sepetli motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri Kazım Paşacı'nın hayatını kaybettiğini belirlenirken, yolcu konumunda bulunan İ.K. (83) ise ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK