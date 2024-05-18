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Uşak'ta Midibüs ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü

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Uşak'ın Bozkuş köyü yakınlarında meydana gelen kazada, midibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak merkeze bağlı Bozkuş köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. (46) idaresindeki 64 HO 1180 plakalı midibüs karşı yönde ilerleyen Şahin Uğur (24) yönetimindeki 64 ADC 243 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Şahin Uğur yapılan tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, midibüs sürücüsü ise gözaltına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Jandarma Uşak Trafik Kazaları Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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