Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor

Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın: Müdahale Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenmezken, vali yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın büyük bir alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopter sevk edildi.

Söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla havadan müdahale sonlandırılırken, karadan müdahale ise devam ediyor.

Vali Aktaş, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Öte yandan, Hanoğlu köyüne bağlı Tülücü Mahallesinde 6 hane ve 50 küçükbaş hayvan tedbir amaçlı boşaltıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı

Shakhtar Donetsk'ten aldığı ilk maaşıyla ne yaptığı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı

Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.