Uşak'ta Meşelik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Uşak'ın Sivaslı ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde meşelik alanda çıkan yangın kontrol altında.

Edinilen bilgiye göre; Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hanoğlu köyü yakınlarında bulunan meşelik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle yangın büyük bir alana sıçradı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 29 arazöz, 6 dozer, 19 su tankeri ve 5 helikopter sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşlar sonrası yangın kontrol altına alındı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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