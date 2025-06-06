Uşak'ta Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu

Uşak'ta Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastanelik Oldu
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Uşak'ta, kendi kendine kurban kesmeye çalışan acemi kasaplar, hastanelere akın etti. Yaralanan vatandaşlar, çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle hastanelere başvurdu.

Uşak'ta Kurban Bayramı'nın 1. gününde kurban kesmek isteyen acemi kasaplar kentteki hastanelere geldi.

Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Uşak'ta da Kurban Bayramı'nın 1. gününde kent genelinde kurbanlık hayvanlarını kendi başına kesmeye çalışan veya kesime yardım eden vatandaşlar, kurban yerine yanlışlıkla kendilerini kesti. Bazı vatandaşlar ise kurban tepmeleri sonucu yaralandı. Kentin farklı hastanelerine başvuran vatandaşların ellerinden, kollarından, bacaklarından, kafalarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden kesici alet darbeleriyle kendilerini yaraladığı öğrenildi.

Öte yandan, tedavisi tamamlanan vatandaşlar taburcu edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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