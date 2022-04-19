Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Uşak'ta kumar oynayan 3 kişiye para cezası kesildi

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, ekiplerce 5 bin 450 TL para cezası kesildi.

Uşak'ta bir kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye, ekiplerce 5 bin 450 TL para cezası kesildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Durak Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler kumar oynadığını tespit ettiği 3 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Kumar oynayan kişilere 5 bin 450 TL para cezası kesilirken Kumardan elde edildiği değerlendirilen 500 lira paraya el konulmasının yanı sıra iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title