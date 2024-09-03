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Uşak'ta komşu kavgasında inşaat çukuruna düşen 2 kişi yaralandı

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Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta iki komşu arasında çıkan kavgada tarafların inşaatın temel çukuruna düşmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Fatih Mahallesi İkinci Akasya Sokak'ta Murat K. (39) ile Mesut K. (47) arasında henüz sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Murat K. ile Mesut K. sokakta bulunan inşaatın temel çukuruna düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince Murat K. ve Mesut K. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan Murat K.'nın durumu ağır olduğu öğrenilirken Mesut K.'nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel İnşaat

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