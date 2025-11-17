Haberler

Uşak'ta Kepçe Kazası: 58 Yaşındaki Operatör Hayatını Kaybetti


Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu sıkışan 58 yaşındaki operatör Özcan Akkaya yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu araç ile zemin arasında sıkışan 58 yaşındaki operatör hayatını kaybetti.

Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Eldeniz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tavuk çiftliği inşaatında çalışan 58 yaşındaki Özcan Akkaya kullandığı kepçenin devrilmesi sonucu altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelmede operatör Özcan Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akkaya'nın cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
