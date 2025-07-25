Uşak'ta kazada ağır yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Uşak'ta 24 Temmuz tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan genç sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 24 Temmuz günü Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Şehit Nazım Tuncer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.C.D. yönetimindeki 06 BAJ 345 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince sürücü ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yolcu konumundaki 19 yaşındaki Ömer Faruk Pekmez yaralı olarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pekmez, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 2 gün yaşam müdahalesi veren Pekmez, hayatını kaybetti. - UŞAK