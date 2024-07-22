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Uşak'ta Karpuz Yüklü Kamyonun Yön Tabelasına Çarpması Sonucu Sürücü Hayatını Kaybetti

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Uşak-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, karpuz yüklü kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uşak'ta karpuz yüklü kamyonun yön tabelasına çarpması sonucu, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Uşak- Ankara karayolu üzeri Osmanlı Köprülü Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Koyun (43) yönetimindeki 45 TG 076 plakalı karpuz yüklü kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Mustafa Koyun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Koyun'un cenazesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, Uşak-Ankara karayolu bir süre tek şeritten akışı sağlandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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