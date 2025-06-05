Uşak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 7 Yaralı

Uşak'ta Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 5'i Çocuk 7 Yaralı
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Uşak'ta meydana gelen kazada bir otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5'i çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Uşak'ta kamyonet ile otomobil çarpışması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak karayolu Dumlupınar kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.E. (42) idaresindeki 57 AK 304 plakalı otomobil ile M.D. (49) yönetimindeki 35 BME 369 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerinde araçlarda yolcu konumunda bulunan K.N.A. (13), A.A. (7), G.A. (37), H.D. (22), S.A. (17), S.D. (17) ve R.A. (5) yaralanarak Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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