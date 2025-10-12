Uşak'ta Kahvehanede Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta kahvehanede çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli S.G. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan S.G. (36), U.K. (46) ve B.S.Z. (46) arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., yanında bulunan av tüfeğiyle U.K.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan U.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. U.K. burada yapılan tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan S.G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK