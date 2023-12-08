Uşak'ta Kaçakçılık Operasyonu: Tabanca, Tüfek ve Kaçak İçki Ele Geçirildi
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 4 tabanca, 3 tüfek, kaçak içki ve cinsel içerikli ürün ele geçirdi.
Uşak'ta kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet fişek, 23 şişe bandrolsüz kaçak içki, 17 adet bandrolsüz kaçak elektronik sigara likit'i ve 338 adet bandrolsüz kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Operasyonlarda 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK