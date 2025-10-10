Uşak'ta Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu: 5 Gözaltı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak tütün, makaron ve silah ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde 12 ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 330 kilo kıyılmış tütün, 44 bin adet boş makaron, 19 bin 240 adet dolu makaron, 2 bin 650 adet kesilmiş bandrol, 5 adet sigara sarma makinesi, 1 adet kompresör, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 5 şüpheli hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK