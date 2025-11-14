Uşak'ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 11 Bin Gram Tütün Ele Geçirildi

Uşak'ta yapılan operasyonda 11 bin gram kaçak tütün ve 6 bin 200 adet dolu makaron ele geçirildi, 1 kişi hakkında tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda Uşak merkezde belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste yapılan aramada, 11 Bin gram kaçak kıyılmış tütün6 bin 600 adet kaçak dolu makaron, ele geçirildi.

Yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet kapsamında adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - UŞAK