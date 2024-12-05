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Uşak'ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1.5 Milyon Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Uşak'ta Kaçak Tütün ve Makaron Operasyonu: 1.5 Milyon Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, düzenlediği iki ayrı operasyonla 1 milyon 550 bin kıyılmış tütün ve 144 bin 300 kaçak makaron ele geçirdi. Operasyonlar kapsamında 3 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak makaron ve tütün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 milyon 550 bin kıyılmış tütün, 144 bin 300 adet kaçak makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 2 adet kompresör ve 1 adet sigara paketleme makinesi ele geçirildi.

Öte yandan yapılan operasyonlarda, 3 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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