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Uşak'ta Kaçak Sigara Operasyonu: Çok Sayıda Kaçak Sigara Ele Geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan operasyonda, 148 bin 400 adet kaçak makaron, 70 bin gram kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet kompresör ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok kaçak sigara ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 148 bin 400 adet kaçak makaron, 70 bin gram kıyılmış tütün, 3 adet sigara sarma makinesi ve 3 adet kompresör ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 2 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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