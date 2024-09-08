Uşak'ta Kaçak Makaron ve Tarihi Objeler Ele Geçirildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda makaron, sikke ve tarihi obje ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonda 2 milyon 20 adet kaçak makaron, 61 adet tarihi sikke ve 8 adet tarihi obje ele geçirildi. Yapılan operasyonda 3 kişi hakkında 5607 SKM suçu kapsamında adli tahkikat başlatıldı. - UŞAK