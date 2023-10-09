Uşak'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerinde bulunan kazı aletleri ve dedektörler ele geçirildi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkayalı köyü yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Kaçak kazı yapan Ç.A, Ö.A, V.A. ve M.A.D. kaçak kazı yaparken yakalandı.
Kazı yapmada kullanılan aletler, iki dedektör ile kameraya el kondu. Şüpheliler, ifade işleminin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa