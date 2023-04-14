Uşak'ta kaçak cinsel ürün operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel ürün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinden bir adrese yapılan operasyonda çok sayıda kaçak cinsel ürün ele geçirildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, edinilen bilgiler çerçevesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 288 kutu kaçak cinsel ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonda 1 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. - UŞAK