Uşak'ta Jandarma Operasyonu: 11 Aranan Kişi Yakalandı

Uşak'ta Jandarma Operasyonu: 11 Aranan Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Uşak İl Jandarma Komutanlığı, JASAT koordinesinde düzenlenen operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 11 kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı tarafından JASAT koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 11 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak genelinde aranan şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 11 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Uşak Cezaevine teslim edildi. - UŞAK

