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Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı

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Uşak'ta iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1'i sürücü toplamda 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İşçi servisleri çarpıştı: 1'i sürücü 20 yaralı

UŞAK - Uşak'ta iki işçi servisinin karıştığı kazada 1'i sürücü 20 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan B.O.idaresindeki 64 S 0272 plakalı midibüs Uşak Lisesi yakınlarına geldiğinde aynı istikamette seyreden S.K.yönetimindeki 64 S 0211 plakalı otobüs ile çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 64 S 0272 plakalı midibüs sürücüsü ve aynı serviste bulunan 19 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir karayolu bir süre tek şeritten trafik sağlanırken, işçi servisinin Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ne tekstil fabrikasında çalışan işçileri götürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta İşçi Servisleri Çarpıştı: 20 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖMER AKKOYUN - 3.Sayfa
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