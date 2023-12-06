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Uşak'ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

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Uşak merkezde bulunan ilkokulda çıkan yangında, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, okulun hizmetlisi ise dumandan etkilendi. Yangın, Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi Muzaffer Mert Sokak'ta bulunan Muzaffer Mert İlkokulunda meydana geldi.

Uşak'ta ilkokulda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

UŞAK - Uşak merkezde bulunan ilkokulda çıkan yangında, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, okulun hizmetlisi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Aybey Mahallesi Muzaffer Mert Sokak'ta bulunan Muzaffer Mert İlkokulunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hizmetli odasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Okuldaki öğretmenlerin durumu fark etmesi üzere öğrencileri hemen dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, polis ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında okulda hizmetli olarak çalışan S.E. dumandan etkilenerek 112 Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'de okula gelerek bilgi aldı. Öte yandan okulun eğitim öğretime bir günlük ara verildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Uşak 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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