Uşak'ta İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Kişi Yaralandı

Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Y.Ş., A.C.Ş. ve S.S. isimli üç kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavga: Çocuk yaştaki 3 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta iki grup arasında bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi Karatekeli Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y.Ş. A.C.Ş. ve S.S. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince M.Y.Ş. ve A.C.Ş Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, S.S. kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis ekiplerince olaya karışan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.