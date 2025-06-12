Uşak'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Uşak'ta Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı Yapıldı
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Uşak Valisi Naci Aktaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, il genelinde güvenlik uygulamaları değerlendirildi ve kurum yöneticileri arasında görüş alışverişi yapıldı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda birçok konu hakkında değerlendirme yapıldı.

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Aktaş'ın başkanlığında ilgili kurum yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda il genelinde alınan güvenlik uygulamalarının değerlendirildi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından toplantı sona erdi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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