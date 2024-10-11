Uşak'ta Güvenlik ve Asayiş Değerlendirmesi Yapıldı

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme toplantısında, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konuları hakkında detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, valilik binasında düzenlediği basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlar ile paylaştı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ile birlikte Uşak'taki kentteki güvenlik konuları hakkında bilgi aktaran Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber ile trafik konularına değindi.

117 aranan şahıs yakalandı

2024 yılının Eylül ayında toplam bin 442 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı yüzde 89,1 oldu. Vali Aktaş, gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında toplamda 156 bin 862 şahıs sorgulanırken, 70 bin 571 araç kontrol edilirken, bir önceki yıla göre sorgu yapılan şahıs sayısı yüzde 4,1 artış gösterdi. Bu çalışmalar neticesinde 117 aranan şahsın yakalandığını belirtti. Yakalanan şahıslardan 0 ile 5 yıl arası kesinleşmiş cezası olanların sayısı 150 şahıs olurken, 5 ile 10 yıl arası 15 şahıs ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 şahsın olduğu belirtti.

Kadına Şiddetle Mücadele

Vali Ergün, toplamda 121 olayda 82 koruyucu tedbir ve 226 önleyici tedbir uygulanarak 3 kişiye ise elektronik kelepçe takılmıştır. Öte yandan KADES uygulamasını bugüne kadar toplamda 16 bin 86 kişi tarafından kullanım sağlanırken, 2024 yılı içeresinde 3 bin 589 kişi indirildiği açıklandı.

Göçmen Kaçakçılığı

Vali Aktaş, 2024 Eylül ayı içeresinde Göçmen Kaçakçılığına yönelik 12 operasyon gerçekleştirildiğini, operasyonlar çerçevesinde 48 düzensiz göçmen yakalanarak gerekli işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini açıkladı.

Okul Çevreleri ile Servis Araçları denetimi

Vali Aktaş, Eylül ayı içeresinde Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi hakkında bilgilere vererek, toplamda 550 ekip ve bin 560 personel ile 749 okul çevresi, 769 umumu açık alan, 503 okul servisi ve 9 bin 90 şahıs sorgulandığını belirtti.

Vali Aktaş, vatandaşların huzur ve güvenliği için ekiplerin 7 gün 24 saat boyunca devriyede olduğunu belirterek; "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 200 personel ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 700 personellerimizde il genelinde günlük ortalama 180 ile 200 arası devriyelerimiz gece gündüz demeden 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu devriyelerimiz haricinde sanal devriyelerimizle hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimize, üniversite öğrencilerimize akran zorbalığı hususunda olumsuz faaliyetlerin önüne geçmek ve gençlerimizi bu olumsuz faaliyetlerden korumak amacıyla SİBER devriyelerimiz aracıyla hizmet veriyoruz. Bu devriyelerimiz haricinde sanal devriyelerimizle hizmet veriyoruz. Özellikle gençlerimize, üniversite öğrencilerimize akran zorbalığı hususunda olumsuz faaliyetlerin önüne geçmek ve gençlerimizi bu olumsuz faaliyetlerden korumak amacıyla SİBER devriyelerimiz aracıyla hizmet veriyoruz. Bu süreçte geçtiğimiz dönemde hizmet kalitemizi artırabilmek için İçişleri Bakanlığı üzerinden Jandarma Genel Komutanlığı'nca jandarmamıza 1 araç, Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 10 araç ilimize tahsis edildi. Önceliğimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenini sağlamaktır. Bunu sağlamak için de emniyet ve jandarma ekiplerimizce tüm tedbirler alınmış olup ve sekteye uğratmadan, taviz vermeden bu tedbirler uygulanacaktır." dedi.

Vali Aktaş sözlerine, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü sebebiyle 13 Ekim Pazar günü Uşak'ta yapılacak olan 'Deprem Saha Tatbikatı' tekrar hatırlatarak, vatandaşların özellikle 13 Ekim Pazar günü korkuya ve endişeye kapılması gerektirecek bir durumun olmadığını ifade etti.

Öte yandan Vali Aktaş, son günlerde gündeme gelen ve vatandaşların sağlığını koruyabilmek adına gıda denetimlerin sürekli olduğunu hatırlatarak Eylül ayı içerinde Uşak genelinde 500'ün üzerinde gıda işletmelerinin ilgili birimlerce denetlendiğini açıkladı. - UŞAK