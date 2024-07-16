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Uşak'ta Gürültü Nedeniyle Çıkan Kavgada Genç Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

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Uşak'ta bir parkta çıkan kavgada gürültü sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma sonucunda 17 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uşak'ta iddiaya göre gürültü sebebiyle çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Birinci Boncuk Sokak'ta bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Sarı (17), Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) ile parkın yakınlarında bir binada yaşayan Ş.U. (23) arasında iddiaya göre gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma Ş.U. ile Enes Sarı arasında kavgaya dönüşmesi sonucu Ş.U. Sarı'yı bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

112 Sağlık ekiplerince Enes Sarı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince şüpheli Ş.U. ve Enes Sarı'nın yanında bulunan Y.G. (17), M.C.D. (16), O.K.D. (18) ve M.E.G. (17) gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak 3.Sayfa Güncel Haberler

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