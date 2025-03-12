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Uşak'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi Kapsamında Bilgilendirme Konferansı Düzenlendi

Uşak'ta Gençlik ve Güvenli Gelecek Projesi Kapsamında Bilgilendirme Konferansı Düzenlendi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde öğrencilerine terörle mücadele konularında bilgilendirme konferansı düzenledi. Konferansta, terör örgütleri ve engellenmesi üzerine farkındalık artırılması amaçlandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ' Gençlik ve Güvenli Gelecek' projesi çerçevesinde öğrencilerine bilgilendirmede bulundular.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü BÖF Büro Amirliğince 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kentte bulunan lise, meslek yüksekokulu ve KYK yurtlarında bulunan öğrencilere Gençlik ve Güvenli Gelecek proje kapsamında bilgilendirilme konferansı düzenlendi. Konferansta BÖF Büro Amirliği ekiplerince terör, terör örgütleri ve eleman kazanma yöntemleri, terörün engellenmesi vb. konular üzerinde bilgilendirme ve önleme faaliyeti hakkında farkındalığı arttırmak için konferans düzenlendi.

Öte yandan, polis ekiplerince konferanslar sonrasında öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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