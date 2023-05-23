Uşak'ta geçen yıl 1333 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Uşak'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen 821 başarılı operasyonda bin 333 şüphelinin yakaladığı bildirildi.

DENİZLİ (İHA) – Uşak'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik olarak 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen 821 başarılı operasyonda bin 333 şüphelinin yakaladığı bildirildi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında düzenlenen 821 operasyonda bin 333 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Yine 2022 yılı boyunca; 30 kilo 125 gram esrar, 8 kilo 365 gram skunk, 269 gram eroin, 90 gram kokoin, 10 kilo 552 gram metamfetamin, 1868 adet ecstacy ve captagon, 109 bin 687 adet sentetik ecza, 730 kök kenevir bitkisi ve 149 gram bonzai ele geçirildiği bilgisi aynı açıklamada yer aldı.

Uşak Valiliği açıklamasında; "Gençlerimizi uyuşturucu belasından korumak için Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz aralıksız olarak mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadelede emeği geçen kahraman polislerimize sonsuz teşekkürler. Kökünü kurutana kadar devam" denildi. - DENİZLİ