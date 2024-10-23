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Uşak'ta Emniyet Ekipleri GBT ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirdi

Uşak'ta Emniyet Ekipleri GBT ve Trafik Uygulaması Gerçekleştirdi
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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, kentin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği uygulamalarda toplam 9 sürücüye 46 bin 236 TL para cezası kesti ve 1 motosikleti trafikten men etti.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kentin belli noktalarında araçlar ve vatandaşlar üzerinde uygulama yaptı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ve Trafik Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kentin belli noktalarında araç içinde bulunan şahıslara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yapılırken, trafik ekiplerince ise araçlar trafik yönünden incelendi.

Uygulamalar çerçevesinde toplamda 9 sürücüye 46 bin 236 TL para cezası kesilirken, 1 motosiklet ise trafikten men edildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Politika 3-sayfa trafik Hukuk

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