Uşak'ta Düzensiz Göçle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Uşak'ta Video Konferans Sistemi üzerinden Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısı, İzmir Valiliği koordinesinde; Uşak, Aydın, Denizli, Manisa, Muğla İllerinin Valilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

VKS (Video Konferans Sistemi) üzerinden yapılan toplantıya; Uşak Valisi Dr. Naci Aktaş, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Aydın Valisi Yakup Canbolat, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın yanı sıra bölge illerinin İl Jandarma Komutanları, İl Emniyet Müdürleri, Göç İdaresi Müdürleri ve diğer ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, düzensiz göçle mücadele kapsamında bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar gözden geçirilirken, göç yönetiminin etkin bir şekilde sürdürülmesi için yapılacak faaliyetler ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Ayrıca bölge genelinde kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve sahada yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler ele alınarak istişare edildi. - UŞAK