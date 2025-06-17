Uşak'ta Doktora Bıçakla Tehdit ve Darbe

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir doktor, hayatını kaybeden kişinin oğlu tarafından darbedilip, bıçakla tehdit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Şerif Ahmet Kandemir (50), Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde hayatını kaybeden E.M.'nin yakınlarına ölüm haberini verdiği sırada E.M.'nin oğlu M.M. (50) tarafından darbedilip bıçakla tehdit edildi. Ardından hastaneden kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, ölüm haberi veren uzman doktorun sözlü ve fiziki saldırıya uğradığı sırada yere düşerek bıçakla tehdit edildiği açıklandı.

Öte yandan, açıklamada olaya ilişkin adli ve idari sürecin başlatıldığı dile getirildi. - UŞAK