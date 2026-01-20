Haberler

Uşak'ta sosyal medyada canlı yayınlanan darp olayında 1 tutuklama

Güncelleme:
Uşak'ta bir kişinin darp edilmesi olayının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmasının ardından, 2 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Uşak'ta bir kişinin darp edilmesi anlarının sosyal medya üzerinden canlı yayınlanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1'i serbest bırakıldı.

Olay, 14 Ocak tarihinde Uşak merkeze bağlı Sarayaltı Mahallesi'nde bulunan Üçgen Park'ta başladı. Edinilen bilgilere göre Efecan K. (20), Ejder K. (20) ve A.G. (16) bir süre parkta birlikte oturduktan sonra Elmalıdere Mahallesi'nde bulunan Akse Çamlığı'na geçti.

Akse Çamlığı'nda yaşanan olayda, Ejder K.'nin Efecan K.'yı darp ettiği, bu sırada A.G.'nin ise darp anlarını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı öğrenildi. Görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Ejder K. ve A.G. polis ekiplerince dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheliden Ejder K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.G. serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
