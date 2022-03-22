Uşak'ta cinayete karışan zanlı Aydın'da yakalandı - Haberler

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Uşak'ta cinayete karışan zanlı Aydın'da yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta cinayete karışan zanlı Aydın'da yakalandı

Uşak'ta cinayete karışıp olay yerinden kaçan ve hakkında 37 yıl hapis cezası verilen zanlı Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Uşak'ta cinayete karışıp olay yerinden kaçan ve hakkında 37 yıl hapis cezası verilen zanlı Aydın'ın Nazilli ilçesinde üzerindeki sahte kimlikle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, E.S. isimli şahıs geçtiğimiz günlerde Uşak ilinde cinayet olayına karışıp, olay yerinden kaçtı. Hakkında 37 yıl hapis cezası verilen şahıs Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Şahsın üst aramasında başkasına ait bir kimliğinin üzerinde kendi resminin bulunduğu sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkartılan E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cinayet, Nazilli, Aydın, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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