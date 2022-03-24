Uşak'ta çeşitli adreslere eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu

Denizli'de bulunan traktör bayisi geçtiğimiz yıllarda 1466 adet traktörün model yılını değiştirdiği, satışta ise 195'nin üretim tarihini değiştirdiği ortaya çıktı. Uşak'ta ve Denizli'de eş zamanlı operasyonlarda özel belgede sahtecilik suçundan 8 şüpheli yakalandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlilere verilen talimatlar doğrultusunda "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" suçunu işlemek suretiyle vatandaşları mağdur etmek isteyen kişi ve organizasyonların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Denizli'de faaliyet gösteren bir traktör bayisi 2014 ile 2018 yılları arasında toplam 1466 adet traktörün AT Uygunluk Belgeleri üzerinde model yıllarını değiştirdiği tespit edildi. Traktör bayisi tarafından satışı yapılan traktörlerin üretim tarihindeki AT uygunluk belgesiyle tescil dosyası içerisinde bulunan AT uygunluk belgeleri karşılaştırıldığında 195 adedinin üretim tarihinin değiştirilerek özel belgede sahtecilik suçunun işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği ortaya çıktı.

Uşak ve Denizli'de eş zamanlı operasyon: 8 şüpheli yakalandı

Görevliler tarafından uzun süre yapılan çalışmalar sonucunda, Denizli genelinde ve Uşak ili Eşme ilçesinde çeşitli adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlar neticesinde 8 şüpheli yakalandı. Yakalanan 8 şüpheli adli makamlar tarafından işlem yapıldı. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa