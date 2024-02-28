Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Çapa Makinesi Kazası: 60 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Güncelleme:

Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünde yaşanan olayda, 60 yaşındaki bir adam çapa makinesine ayağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve adam hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki ayağını çapa makinesine kaptıran 60 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çapa makinesiyle bahçesini süren C.A. (60) bir anlık dalgınlıkla ayağını çapa makinesine kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin C.A bacaklarına saplanan demiri kesip çıkarmasının ardından, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uşak Güvenlik Kaza 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Manisa belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Manisa adayı belli oldu mu? TİP Giresun adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Giresun Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Malatya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Malatya adayı belli oldu mu? TİP Gaziantep adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Gaziantep Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Eskişehir adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Eskişehir Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Erzurum adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Erzurum Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Erzincan adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Erzincan Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Elazığ adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Edirne adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Edirne Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kocaeli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kocaeli adayı belli oldu mu? TİP Diyarbakır adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Diyarbakır Belediye Başkan adayı kimdir? Beşiktaş Konyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Konyaspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TİP Denizli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Denizli Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Çorum adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Çorum Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Çankırı adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Çankırı Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title