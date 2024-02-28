Uşak'ta Çapa Makinesi Kazası: 60 Yaşındaki Adam Ağır Yaralandı

Uşak'ta iki ayağını çapa makinesine kaptıran 60 yaşındaki adam ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Kayağıl köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin bahçesinde çapa makinesiyle bahçesini süren C.A. (60) bir anlık dalgınlıkla ayağını çapa makinesine kaptırdı. Çapanın bacağına saplanmasıyla kanlar içinde yerde kaldı. Olayı gören yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerin C.A bacaklarına saplanan demiri kesip çıkarmasının ardından, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan C.A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. - UŞAK