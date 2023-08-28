Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi
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Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Aybey Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.Y. ve E.B. arasında çıkan tartışma sonucunda M.Y. av tüfeğiyle E.B'ye ateş etti ve kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak E.B. kurtarılamadı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi.
Aybey Mahallesi'nde hafif ticari aracıyla seyreden M.Y. (23), yolda gördüğü ve aralarında borç meselesinden kaynaklı husumet bulunan E.B. (38) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracındaki av tüfeğini alan M.Y, E.B'ye ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aracıyla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.