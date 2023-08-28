Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi yaşamını yitirdi

Uşak'ta borç meselesi nedeniyle çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti. Aybey Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.Y. ve E.B. arasında çıkan tartışma sonucunda M.Y. av tüfeğiyle E.B'ye ateş etti ve kaçtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak E.B. kurtarılamadı. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.