Uşak'ta bin 638 sürücüye para cezası - Haberler

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Uşak'ta bin 638 sürücüye para cezası

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta bin 638 sürücüye para cezası

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 638 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 638 sürücüye idari para cezası kesilirken, 42 araç da trafikten men edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 10 bin 456 araç kontrol edildi. bin 638 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 42 araç da trafikten men edildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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