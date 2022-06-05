Uşak'ta bin 496 sürücüye para cezası - Haberler

Uşak'ta bin 496 sürücüye para cezası
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta bin 496 sürücüye para cezası Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 496 sürücüye idari para cezası kesilirken, 30 araç da trafikten men edildi.
Uşak'ta bin 496 sürücüye para cezası
UŞAK - Uşak'ta trafik polislerinin yaptığı uygulamada bin 496 sürücüye idari para cezası kesilirken, 30 araç da trafikten men edildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde toplam 8 bin 799 araç kontrol edildi. Bin 496 araç sürücüsüne çeşitli nedenlerden idari para cezası uygulanırken, 30 araç da trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa