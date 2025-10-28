Haberler

Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 19 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı
Güncelleme:
Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda 19 yaşındaki H.A.B. ağır yaralandı. Olayın ardından üç şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Uşak'ta gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki bir genç ağır yaralandı.

Olay, Uşak merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O.A (18) ve kardeşi E.A. (16) ile H.A.B. (19) arasında cadde üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, R.O.A. ve kardeşi E.A., H.A.B.'yi bıçakla yaraladı.

Olayın ardından R.O.A., E.A. ve olay esnasında yanlarında bulunan E.P. olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan H.A.B., yanında bulunan akrabası tarafından kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu olay yerinden kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
