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Uşak'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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Uşak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Uşak'ta iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralanırken 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Uşak merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak'ta meydana gelen olayda Ramazan Çivi ile S.D. arasında sebebi belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddialara göre S.D., Ramazan Çivi'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 sağlık ekiplerince Ramazan Çivi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan S.D. polis ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6. Çevre Sokak üzerinde yaralı olarak yakalanarak ambulansla kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Ramazan Çivi kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybederken, S.D. ise tedavisinin ardından ekiplerce gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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