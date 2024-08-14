Uşak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 1 Kişi Tutuklandı
Uşak'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak 1 kişi tutuklandı, diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.
Uşak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
13 Ağustos'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5. Serin Sokak'ta Ramazan Çivi'nin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada Uşak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemenin ardından S.D., B.G. Ö.S., Ş.E., H.A., U.K. ve G.U. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen, B.G., Ş.E. ve Ö.S. savcılıktaki ifadesinin ardından G.U. ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, H.A., U.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, S.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK